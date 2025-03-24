Вечером 24 марта россияне в очередной раз терроризируют Николаев. Да, там слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Николаеве

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, что в Николаевской области воздушную тревогу объявили в 20:40. Тогда же в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Уже через 5 минут журналисты сообщили, что в Николаеве шумно.

В Николаеве был слышен звук взрыва,

– указали они.

Сейчас подробностей о взрыве в Николаеве нет. По состоянию на 20:56 в регионе все еще продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.