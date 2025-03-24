В Николаеве был слышен звук взрыва
- Вечером 24 марта в Николаеве был слышен звук взрыва.
- Журналисты о взрыве сообщили в 20:45.
Вечером 24 марта россияне в очередной раз терроризируют Николаев. Да, там слышали взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Николаеве
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Заметим, что в Николаевской области воздушную тревогу объявили в 20:40. Тогда же в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Уже через 5 минут журналисты сообщили, что в Николаеве шумно.
В Николаеве был слышен звук взрыва,
– указали они.
Сейчас подробностей о взрыве в Николаеве нет. По состоянию на 20:56 в регионе все еще продолжается тревога.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.