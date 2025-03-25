В Николаеве частично исчез свет, до того раздавались взрывы

Вечером 25 марта часть Николаева осталась без света. Тревога в области продолжается с 20:51.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Следует сказать, что россияне утверждают, якобы энергетическое перемирие продолжается с 18 марта. Как видим, это не так.

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В Николаеве нет света – какая причина

О том, что в части города нет света, написали корреспонденты Суспильного.

В одном из микрорайонов Николаева исчез свет. До этого был слышен звук взрыва, вероятно, в области,

– сказано в заметке.

К слову, электростанции и другие объекты вошли в список Кремля как объекты, которые нельзя обстреливать во время энергетического перемирия.

По данным Воздушных сил на момент публикации новости, "Шахеды" кружат на Юге Украины, на Харьковщине и постепенно движутся в центр – в Черкасскую и Полтавскую области.

Где сейчас тревога

Кроме Николаева, взрывы прозвучали и на Запорожье – там враг ударил "Градами". Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога, не пренебрегайте безопасностью!