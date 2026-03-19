Госпитализация после бургеров и пиццы: в Николаеве дети отравились в развлекательном центре
- В Николаеве семеро детей отравились после употребления пищи из развлекательного центра.
- Местные полицейские открыли уголовное производство за нарушение санитарных норм.
В одном из развлекательных центров Николаева отравились семеро детей, которые ели наггетсы, пиццу и бургеры во время посещения ТРЦ. Некоторых из них пришлось госпитализировать.
Расследованием обстоятельств отравления детей занимаются местные правоохранители.
Что известно об отравлении в николаевском развлекательном центре?
В больницы с симптомами отравления обратилось всего 7 детей. Двух из них госпитализировали с признаками острого кишечного заболевания.
Сообщается, что пациенты питались куриными наггетсами, пиццей и бургерами в развлекательном центре.
Сейчас эксперты проводят санитарно-опидемологические и лабораторные исследования, чтобы выяснить причину заболевания детей.
В то же время в полиции уже открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 325 УКУ. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Расследование инцидента продолжается.
Последние подобные инциденты
Недавно народные депутаты массово жаловались на ухудшение самочувствия, а в отдельных случаях лечение доходило до капельниц. Из-за этого заседания в Верховной Раде временно не проводились. Существовали предположения, что причиной отравления могла стать еда из парламентской столовой.
Впрочем, по результатам ПЦР-тестов у всех, кто прошел обследование, обнаружили одинаковый возбудитель – норовирус, который вызывает острые кишечные инфекции и быстро распространяется в закрытых коллективах.
Зимой горнолыжный курорт Буковель получил волну критики из-за многочисленных случаев кишечных инфекций среди туристов. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру и сильную слабость.
Еще один резонансный инцидент произошел в июле во львовском ресторане "Китайский привет". Тогда из-за отравления пострадали десятки посетителей, среди них были и дети.