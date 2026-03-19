Госпитализация после бургеров и пиццы: в Николаеве дети отравились в развлекательном центре

В одном из развлекательных центров Николаева отравились семеро детей, которые ели наггетсы, пиццу и бургеры во время посещения ТРЦ. Некоторых из них пришлось госпитализировать.

Расследованием обстоятельств отравления детей занимаются местные правоохранители.

Что известно об отравлении в николаевском развлекательном центре?

В больницы с симптомами отравления обратилось всего 7 детей. Двух из них госпитализировали с признаками острого кишечного заболевания.

Сообщается, что пациенты питались куриными наггетсами, пиццей и бургерами в развлекательном центре.

Сейчас эксперты проводят санитарно-опидемологические и лабораторные исследования, чтобы выяснить причину заболевания детей.

В то же время в полиции уже открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 325 УКУ. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Расследование инцидента продолжается.

