В Николаеве есть копия крейсера "Москва" – это крейсер "Украина"

В Николаеве есть копия недавно затопленного российского крейсера "Москва". Это судно планировали назвать "Украиной".

Однако по состоянию на данный момент оно так и не было достроено. Об этом рассказал журналистам городской глава Николаева Александр Сенкевич.

К теме Появилась первая эхолокационная съемка крейсера "Москва" на дне Черного моря

"Москву" строили в Украине

Дело в том, что флагман русского военного корабля был выстроен в Украине. На том же заводе, где сейчас стоит наш крейсер. Работа над нашим крейсером остановилась неслучайно.

Сегодня в Николаеве нет ничего, что бы интересовало россиян. Ибо два завода, величайшие, кораблестроительные, они купили после развала Советского Союза, братья Чуркины и вся эта братва, и развалили их,

– сказал Сенкевич.

Он добавил, что сейчас заводы уже не работают. Следует заметить, что раньше в Николаеве было два кораблестроительных завода.

Как затонула "Москва"

Этот крейсер был гордостью ВМС России. На нем было очень много вооружения, поэтому атаки с судна можно было производить по разным целям. В частности, запускались и ракеты по украинским городам. К счастью, это остановилось, потому что 14 апреля в корабль попали несколько ракет украинского берегового комплекса "Нептун".

На судне было около 510 членов экипажа. Вся пропаганда кремля рассказывает, что там "никто не погиб". Однако уже известно о десятках матросов, которые так и не вернутся домой со срочной службы.

С кораблем практически утонул образ "несокрушимого русского флота". В Крыму постепенно перестают верить СМИ, а командование армии России настолько в шоке, что вообще запретило выход своих кораблей из Севастополя.