Проте станом на зараз воно так і не було добудоване. Про це розповів журналістам міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Москву" будували в Україні

Річ у тім, що флагман російського військового був збудований в Україні. На тому ж заводі, де зараз стоїть наш крейсер. Робота над нашим крейсером зупинилася не випадково.

Сьогодні в Миколаєві немає нічого, що б цікавило росіян. Бо два заводи, найвеличніші, кораблебудівні, вони купили після розвалу Радянського Союзу, брати Чуркіни та вся ця братва, і розвалили їх,

– сказав Сєнкевич.

Він додав, що зараз заводи вже не працюють. Слід зауважити, що раніше в Миколаєві було два кораблебудівні заводи.

Як затонула "Москва"

Цей крейсер був гордістю ВМС Росії. На ньому було дуже багато озброєння, тому атаки з судна можна було робити по різних цілях. Зокрема, запускалися й ракети по українських містах. На щастя, це зупинилося, бо 14 квітня у корабель влучили кілька ракет українського берегового комплексу "Нептун".

На судні було приблизно 510 членів екіпажу. Вся пропаганда кремля розповідає, що там "ніхто не загинув". Проте вже відомо про десятки матросів, які так і не повернуться додому зі строкової служби.

Із кораблем практично потонув образ "незламного російського флоту". У Криму поступово перестають вірити ЗМІ, а командування армії Росії настільки шоковане, що взагалі заборонило вихід своїх кораблів із Севастополя.