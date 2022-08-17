Кое-кто не понимал, что помогал оккупантам, – Ким о "400 подозреваемых коллаборантах"

Николаев недавно закрывали на несколько дней для поиска коллаборантов. Сообщалось, что тогда задержали 400 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пояснил, что сообщения о "400 задержанных подозреваемых в коллаборационизме" несколько извращены. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, говорится вообще обо всех людях, которые, вероятно, передавали информацию на ту сторону.

Что касается цифры 400, то это "испорченный телефон". Сначала говорилось об обработке, затем задержании и подозрении коллаборантам. Мы еще ждем официальных данных от силовых структур,

– объяснил Ким.

Что это вообще люди? Как пояснил глава ОВА, ситуации были разными. Было и такое, что некоторые вообще не понимали, что помогали россиянам.

"Например, знакомый звонит по телефону знакомому спросить, работает ли школа, съехали ли оттуда военные, чтобы отвести туда ребенка. Тот отвечает. И так россияне тоже использовали наших людей, чтобы пользоваться такой информацией", – отметил Ким.

Конечно, этих людей никто не арестовывал. С ними провели разъяснительную работу. Однако отработка точно дала свой результат, добавил глава ОВА.

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Затяжной комендантский час в городе начался в 23:00 5 августа и завершился в 5:00 8 августа. Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким отчитался о первых результатах двухдневного "рейда".

Всего правоохранители открыли 20 дел по этому поводу. Кроме новых производств, поймали 5 человек, которые были в розыске.

Власти Николаевщины объявили вознаграждение в 100 долларов за подтвержденную информацию о корректировщиках российского огня. Это сделали для того чтобы поощрить местное население. Однако люди часто отказываются от денег и просят передать эту сумму в Вооруженные Силы Украины.

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