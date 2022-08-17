Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що повідомлення про "400 затриманих підозрюваних у колабораціонізмі" дещо перекрутили. Про це він розповів в прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, мовиться загалом про усіх людей, які, ймовірно, передавали інформацію на той бік.

Щодо цифри 400, то це "зіпсований телефон". Спершу мовилося про опрацювання, потім затримання і підозри колаборантам. Ми ще чекаємо на офіційні дані від силових структур,

– пояснив Кім.

Що це узагалі за люди? Як пояснив глава ОВА, ситуації були різними. Було й таке, що дехто взагалі не розумів, що допомагав росіянам.

"Наприклад, знайомий телефонує знайомому запитати, чи працює школа, чи з'їхали звідти військові, щоб відвести туди дитину. Той відповідає. І так росіяни теж використовували наших людей, щоб використовувати такою інформацією", – зазначив Кім.

Звісно, цих людей ніхто не заарештовував. З ними провели роз'яснювальну роботу. Однак відпрацювання точно дало свій результат, додав глава ОВА.

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Затяжна комендантська година у місті розпочалась о 23:00 5 серпня й завершилась о 5:00 8 серпня. Очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім відзвітував про перші результати дводенного "рейду".

Загалом правоохоронці відкрили 20 справ щодо цього. Крім нових проваджень, спіймали 5 людей, які були в розшуку.

Влада Миколаївщини оголосила винагороду у 100 доларів за підтверджену інформацію про корегувальників російського вогню. Це зробили для того, щоб заохотити місцеве населення. Однак люди часто відмовляються від грошей та просять передати цю суму на Збройні Сили України.

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