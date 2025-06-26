Россияне повредили дронами еще в феврале: в Николаеве обвалилось здание завода

В Николаеве обвалилась часть здания бывшего завода "Дормашина". Сооружение пострадало в результате российской атаки дронами, которая произошла еще 16 февраля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский городской совет.

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Что известно об обвале здания завода в Николаеве

В городском совете сообщили, что сегодня, 26 июня, на проспекте Центральном обвалилась часть здания бывшего завода "Дормашина", которая находилась в частной собственности. Известно, что 16 февраля это сооружение пострадало в результате атаки вражеских дронов.

Обвал здания бывшего завода "Дормашина" / Фото Николаевского городского совета

Сейчас аварийный участок огородили, а проход к нему перекрыли. На месте работают сотрудники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета, ГСЧС, полиция и профильные эксперты. Сейчас происходит обследование здания, после этого будет принято решение о дальнейшей работе.

После вражеского обстрела здесь были проведены определенные работы, чтобы обеспечить безопасный проход по этой территории. Однако основные конструкции были повреждены и здание обвалилось. Сейчас работники спецподразделения 10 отряда ГСЧС Украины вместе с представителями строительных экспертов обследуют здание на предмет возможности его консервирования или необходимости демонтажа определенных конструкций. Сейчас работают специалисты и пока выводы делать рано. Николаевский городской совет все сделает, чтобы место было безопасным,

– прокомментировал ситуацию начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Роман Возняк.

В горсовете отметили, что движение по проспекту пока не перекрыто, однако жителей призвали не приближаться к участку.

Напомним, недавно городской голова Киеве Виталий Кличко сообщил, что есть угроза обвала 5-этажки в Шевченковском районе столицы. Она также пострадала в результате российской атаки.