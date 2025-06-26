Повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську міську раду.

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Що відомо про обвал будівлі заводу в Миколаєві

В міській раді повідомили, що сьогодні, 26 червня, на проспекті Центральному обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашина", яка перебувала у приватній власності. Відомо, що 16 лютого ця споруда постраждала внаслідок атаки ворожих дронів.

Обвал будівлі колишнього заводу "Дормашина" / Фото Миколаївської міської ради

Наразі аварійну ділянку огородили, а прохід до неї перекрили. На місці працюють співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, ДСНС, поліція та профільні експерти. Наразі відбувається обстеження будівлі, після цього буде прийняте рішення щодо подальшої роботи.

Після ворожого обстрілу тут були проведені певні роботи, аби забезпечити безпечний прохід цією територією. Однак основні конструкції було пошкоджено і будівля обвалилась. Зараз працівники спецпідрозділу 10 загону ДСНС України разом з представниками будівельних експертів обстежують будівлю на предмет можливості її консервування або необхідності демонтажу певних конструкцій. Наразі працюють спеціалісти і поки що висновки робити зарано. Миколаївська міська рада все зробить, щоб місце було безпечним,

– прокоментував ситуацію начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк.

У міськраді зазначили, що рух проспектом наразі не перекритий, однак мешканців закликали не наближатися до ділянки.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що є загроза обвалу 5-поверхівки у Шевченківському районі столиці. Вона також постраждала внаслідок російської атаки.