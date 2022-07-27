В Николаеве после тревоги раздались взрывы: не выходите из укрытий

Местные жители заявили, что в Николаеве раздались взрывы. Их люди услышали после оглашения воздушной тревоги.

Соответствующую информацию о взрывах сообщили ориентировочно в 2:04 27 июля. Перед этим в Николаевской и почти по всей Украине тревоги звучали ориентировочно с 23 по 23:30 26 июля.

Заметьте В Николаеве раздались мощные взрывы: мэр попросил не покидать укрытие

В Николаеве во время тревоги раздались взрывы

Стоит отметить, что воздушная тревога в Николаевской области прозвучала в 2 часа 27 июля.

В Николаеве взрывы,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 02:24 27 июля местные власти никак не комментировали взрывы. Также неизвестны их последствия.

Кратко о взрывах в Николаевской области

российские оккупанты ежедневно гатят по Николаевщине, пытаясь уничтожить гражданские объекты и убить мирных людей.

Взрывы в городе прозвучали на рассвете 26 июля. Впоследствии стало известно, что россияне попали в порт, а также авторынок. Известно, что били оккупанты из временно оккупированной Херсонщины ЗРК С-300. Данные о повреждениях и пострадавших уточнялись.

26 июля журналист из Николаева Александр Матюшенко сообщил, что враг выпустил по Николаеву ориентировочно 18 ракет. Известно, что враги ударили ударили в котельную, которая разрушилась. К счастью, никто не погиб.

Смотрите также – оккупанты мощно обстреляли Николаев ракетами: видео