Відповідну інформацію про вибухи повідомили орієнтовно о 02:04 27 липня. Перед цим на Миколаївщині та майже по всій Україні тривоги лунали орієнтовно з 23 по 23:30 26 липня.

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У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

Варто відзначити, що повітряна тривога на Миколаївщині пролунала о 2 годині 27 липня.

В Миколаєві вибухи,
– мовиться у повідомленні.

Станом на 02:24 27 липня місцева влада ніяк не коментувала вибухи. Також не відомі їхні наслідки.

Коротко про вибухи на Миколаївщині

  • російські окупанти чи не щодня гатять по Миколаївщині, намагаючись знищити цивільні об'єкти та вбити мирних людей.
  • Вибухи в місті пролунали вдосвіта 26 липня. Згодом стало відомо, що росіяни влучили в порт, а також в авторинок. Відомо, що били окупанти з тимчасово окупованої Херсонщини ЗРК С-300. Дані про ушкодження та постраждалих уточнювались.
  • 26 липня журналіст із Миколаєва Олександр Матюшенко повідомив, що ворог випустив по Миколаєву орієнтовно 18 ракет. Відомо, що вороги вдарили у котельню, яка зазнала руйнувань. На щастя, ніхто не загинув.

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