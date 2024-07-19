Россия ударила по жилому району Николаева

В Николаеве российские военные ударили по жилому району. На место выехала скорая помощь.

После взрывов в Николаеве стало известно, что под ударом оказался жилой район.

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Что известно о последствиях удара

Враг атаковал Николаев ракетами из авиации. О прилете в жилой район города сообщил городской голова Александр Сенкевич. Между тем глава ОВА Виталий Ким написал, что на место происшествия сразу выехали машины "скорой".

Последствия атаки еще уточняются, однако уже известно о жертве и пострадавших.

По состоянию на сейчас известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилого сектора,

– написал мэр в 17:45.

Предыдущие обстрелы в Николаевской области

Вчера, 18 июля, в полдень враг ударил по Вознесенскому району баллистикой. В результате подрыва ракеты возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожарные быстро потушили огонь.

Также после обеда Россия атаковала дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину Николаевского района. Возникло два возгорания сухой травы, кустарников и четырех хозяйственных построек.

В обоих случаях, к счастью, обошлось без раненых.