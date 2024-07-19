Россия ударила по жилому району Николаева
В Николаеве российские военные ударили по жилому району. На место выехала скорая помощь.
После взрывов в Николаеве стало известно, что под ударом оказался жилой район.
Смотрите также Оккупанты мощно ударили артиллерией по поселку на Херсонщине, есть погибшие
Что известно о последствиях удара
Враг атаковал Николаев ракетами из авиации. О прилете в жилой район города сообщил городской голова Александр Сенкевич. Между тем глава ОВА Виталий Ким написал, что на место происшествия сразу выехали машины "скорой".
Последствия атаки еще уточняются, однако уже известно о жертве и пострадавших.
По состоянию на сейчас известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилого сектора,
– написал мэр в 17:45.
Предыдущие обстрелы в Николаевской области
Вчера, 18 июля, в полдень враг ударил по Вознесенскому району баллистикой. В результате подрыва ракеты возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожарные быстро потушили огонь.
Также после обеда Россия атаковала дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину Николаевского района. Возникло два возгорания сухой травы, кустарников и четырех хозяйственных построек.
В обоих случаях, к счастью, обошлось без раненых.