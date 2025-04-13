В Николаеве прогремел взрыв: город атакуют вражеские дроны
- В Николаеве ночью 13 апреля был слышен взрыв, когда в области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов.
- Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в направлении Николаева.
В Николаеве ночью 13 апреля был слышен звук взрыва. В области в это время была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Николаеве
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 00:37 13 апреля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.
Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА!
– писали военные.
Позже в Воздушных силах отмечали, что вражеские БПЛА на юго-восток от Николаева, движутся в юго-западном направлении.
Громкий звук в самом Николаеве услышали в 00:57, о чем написало Суспильное.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", – сообщают местные корреспонденты.
В 01:22 Воздушные силы предупредили о БПЛА в сторону Николаева с востока. Поэтому по вражеским целям может еще работать противовоздушная оборона.
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