В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Источник:Александр Сенкевич
Вечером 1 августа в Николаеве прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 20:13. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Николаеве слышали взрыв
Взрыв прогремел около 20:35.
Взрыв в Николаеве! Будьте в безопасных местах. Подробности со временем!
– написал городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Николаева двигалась ракета.
Ракета в сторону Николаева!
– говорилось в сообщении.
Впоследствии мэр города сообщил, что взрыв произошел за пределами города. Сенкевич призвал горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, воздушная тревога в регионе продолжается.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что ракета, летевшая на город, была одна.