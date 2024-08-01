В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Вечером 1 августа в Николаеве прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 20:13. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Николаеве слышали взрыв

Взрыв прогремел около 20:35.

Взрыв в Николаеве! Будьте в безопасных местах. Подробности со временем!

– написал городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Николаева двигалась ракета.

Ракета в сторону Николаева!

– говорилось в сообщении.

Впоследствии мэр города сообщил, что взрыв произошел за пределами города. Сенкевич призвал горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, воздушная тревога в регионе продолжается.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что ракета, летевшая на город, была одна.