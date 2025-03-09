В Николаеве прогремел взрыв

Россия обстреляла Николаев вечером 9 марта. О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты 24 Канала.

Также вечером враг обстрелял Запорожье, там работала ПВО.

Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Что известно о взрыве в Николаеве 9 марта

Тревогу на Николаевщине объявили в 20:16 из-за движения "Шахедов". Также существовала угроза из-за баллистики, но по ней уже дали отбой.

Мониторинговые каналы проинформировали об около 17 БПЛА мимо Снигиревки в направлении Николаевского и Баштанского районов Николаевщины.

На Николаев продолжают лететь вражеские беспилотники, в то же время деталей по атаке нет. Поэтому не известно, есть ли в городе попадания.

Некоторые местные паблики писали и о взрывах в Одесской области, что тоже было связано с "Шахедами". Кроме этого, взрывы раздавались в Сумах.

Где в Украине тревога сейчас

Заметьте, что это интерактивная карта, то есть данные на ней меняются в режиме реального времени.

Не пренебрегайте безопасностью и пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!