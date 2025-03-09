Також увечері ворог обстріляв Запоріжжя, там працювала ППО.

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Що відомо про вибух у Миколаєві 9 березня

Тривогу на Миколаївщині оголосили о 20:16 через рух "Шахедів". Також існувала загроза через балістику, та по ній уже дали відбій.

Моніторингові канали поінформували про близько 17 БпЛА повз Снігурівку у напрямку Миколаївського та Баштанського районів Миколаївщини.

На Миколаїв продовжують летіти ворожі безпілотники, водночас деталей щодо атаки немає. Тому не відомо, чи є у місті влучання.

Деякі місцеві пабліки писали і про вибухи на Одещині, що теж було пов'язано із "Шахедами". Окрім цього, вибухи лунали в Сумах.

Де в Україні тривога зараз

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