Поздно вечером 2 августа жители Николаева слышали взрыв. Также было громко в Херсоне. Враг поднял дальнюю авиацию.

Детали собирает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Николаеве 2 августа и его последствиях?

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:02.

Воздушные силы писали, что на Николаев летит ракета. И ВС, и мониторы информировали о Ту-22м3 в акватории Черного моря, которые могут пускать ракеты Х-22.

После мониторы указали, что один борт Ту вернулся на аэродром базирования. Но в акватории были другие самолеты стратегической авиации, которые выполняли маневры, – правда, без пусков.

В 22:27 Воздушные силы дали отбой по Ту.

В Николаеве перебои с электроэнергией.

Виталий Ким сначала коротко написал, что есть отключения света в области. Потом добавил, что после обстрела в Николаеве возник пожар.

Мэр Николаева Александр Сенкевич тоже оставил сообщение: "Российские террористы атаковали Николаев. Все соответствующие службы уже работают".

О других возможных последствиях обстрела города пока не сообщают.

Обратите внимание! 24 Канал оперативно пишет о последствиях вражеских ударов в своем телеграм-канале.

В части Херсона нет света и газа

Александр Прокудин написал, что в Херсоне исчез свет после российской атаки. К сожалению, в микрорайоне Корабел не будет еще и газа, ведь россияне ударили днем 2 августа по мосту, который вел к этому району города.

Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. Вследствие вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, испорчен и газопровод,

– написал глава Херсонской ОВА.

Он призвал жителей микрорайона Корабел людей эвакуироваться в другие районы Херсона и заверил, что они получат всю необходимую помощь, в частности по проживанию.

Специалисты областного контакт-центра подскажут, как выехать, по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951.

"Добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно", – подчеркнул Прокудин.

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Хотя угрозы от "тушек" уже нет, продолжается атака "Шахедами". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!