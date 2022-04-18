В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве вечером 18 апреля прогремели взрывы. Перед этим по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Местные жители услышали сразу несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию,

– отметил городской голова.

Он пообещал сообщить остальную информацию утром.

Напомним о важности не фотографировать места попадания ракет. Так ведь вы можете стать корректировщиком вражеского огня.

Отметим, около 21:20 почти во всех областях Украины, включая Николаевскую, была угроза авиаудара. Поэтому местных жителей призвали спрятаться в укрытиях.

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