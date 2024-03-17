Был прилет: в Николаеве прогремели повторные взрывы

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли угрозы для нее. На этот раз под ударом оказался Николаев.

Журналисты 24 Канала сообщают о взрывах в Николаеве. Мэр города подтвердил взрывы.

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Детали позже

Взрывы прогремели во время тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения. Сейчас официальной информации о взрывах не много.

Выясняем. Предоставим информацию позже,

– сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал о том, что произошел еще один пуск. В 14:08 прозвучали повторные взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.

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