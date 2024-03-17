Был прилет: в Николаеве прогремели повторные взрывы
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли угрозы для нее. На этот раз под ударом оказался Николаев.
Журналисты 24 Канала сообщают о взрывах в Николаеве. Мэр города подтвердил взрывы.
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Детали позже
Взрывы прогремели во время тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения. Сейчас официальной информации о взрывах не много.
Выясняем. Предоставим информацию позже,
– сообщил городской глава Александр Сенкевич.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал о том, что произошел еще один пуск. В 14:08 прозвучали повторные взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.
Россия атаковала Одессу 15 марта
- Россия днем 15 марта атаковала Одессу баллистикой. Впоследствии стало известно, что враг запустил "Искандеры" по городу. Почти сразу появилась информация о раненых и погибших.
- Известно, что агрессор нанес первый удар, а когда на место прибыли медики и спасатели, он совершил повторную атаку. В результате обстрела погиб работник ГСЧС. Много раненых было среди медицинского персонала и спасателей.
- По состоянию на вчера, 15 марта, сообщали о 20 погибших. Уже на следующий день стало известно, что в больнице умер еще один работник ГСЧС, который пострадал в результате ракетного обстрела Одессы.