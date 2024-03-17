Был прилет: в Николаеве прогремели повторные взрывы

17 марта 2024, 13:57
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Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли угрозы для нее. На этот раз под ударом оказался Николаев.

Журналисты 24 Канала сообщают о взрывах в Николаеве. Мэр города подтвердил взрывы.

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Детали позже

Взрывы прогремели во время тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения. Сейчас официальной информации о взрывах не много.

Выясняем. Предоставим информацию позже,
– сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал о том, что произошел еще один пуск. В 14:08 прозвучали повторные взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.

Россия атаковала Одессу 15 марта

  • Россия днем 15 марта атаковала Одессу баллистикой. Впоследствии стало известно, что враг запустил "Искандеры" по городу. Почти сразу появилась информация о раненых и погибших.
  • Известно, что агрессор нанес первый удар, а когда на место прибыли медики и спасатели, он совершил повторную атаку. В результате обстрела погиб работник ГСЧС. Много раненых было среди медицинского персонала и спасателей.
  • По состоянию на вчера, 15 марта, сообщали о 20 погибших. Уже на следующий день стало известно, что в больнице умер еще один работник ГСЧС, который пострадал в результате ракетного обстрела Одессы.

Автор: Вікторія Кульженко