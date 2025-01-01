Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича. Заметим, что при взрывах в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Воздушная тревога на территории Николаевской области была объявлена ​​ориентировочно в 14:32 из-за угрозы применения ракетного вооружения. Воздушные силы сообщали о движении скоростных целей в направлении города.

Уже в 14:36 ​​появились первые сообщения о взрывах. Горожане в сети также известили о громких звуках, которые слышали в Николаеве.

В Николаеве слышны взрывы! Выясняем,

– говорится в сообщении мэра.

Более детальной информации о потенциальных последствиях атаки обнародована не была, очевидно все подробности сообщат впоследствии.

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К слову, 28 декабря в результате обстрела "Шахедами", в городе загорелась крыша многоэтажки, по информации начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.