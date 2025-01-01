Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича. Зауважимо, що під час вибухів у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Повітряну тривогу на території Миколаївської області оголосили орієнтовно о 14:32 через загрозу застосування ракетного озброєння. Повітряні сили повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку міста.

Вже о 14:36 з'явилися перші повідомлення про вибухи. Містяни у мережі також сповістили про гучні звуки, які чули у Миколаєві.

У Миколаєві чутно вибухи! З'ясовуємо,

– ідеться у повідомленні мера.

Наразі детальнішої інформації стосовно потенційних наслідків атаки оприлюднено не було, вочевидь усі подробиці повідомлять згодом.

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До слова, 28 грудня внаслідок обстрілу "Шахедами", у місті загорівся дах багатоповерхівки, за інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.