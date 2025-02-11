Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют вражеские дроны

Что известно о взрывах в Николаеве

На территории Николаевской области воздушную тревогу объявили около 22:30. Ориентировочно в 23:19 появилась информация о двигавшихся с северной части Николаевской области беспилотных летательных аппаратах.

Через несколько минут, а именно – в 23:15, обнародовали первые сообщения о том, что в городе слышали громкие звуки.

В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

​​​​ – говорится в сообщении журналистов.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Пока никакой дополнительной информации по этому поводу не обнародовали, никаких сообщений от городского головы или руководителя областной военной администрации также не было.

За несколько часов до этого Киевская областная военная администрация сообщала о работе противовоздушной обороны в регионе, в связи с чем в области слышали взрывы. Подробности также не указали.