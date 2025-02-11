Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони
Росія увечері 11 лютого атакує Україну, під ударом, на жаль, опинилася Миколаївська область. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони