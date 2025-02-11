Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві