В Николаеве раздаются мощные взрывы

В Николаеве утром 14 июля слышны мощные взрывы. Людей просят оставаться в укрытиях.

Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. В области объявлена воздушная тревога. Это уже третья за ночь.

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Сирены в городе начали гудеть в 04:25, а подтверждение о взрывах появилось в 05:07.

Мэр призвал не публиковать фото и видео с мест "прилетов" в социальных сетях. Напомним, что это только поможет врагу скорректировать огонь.

Обстрелы Николаева

В последние недели враг терроризирует Николаев. Ракетные удары наносят чуть ли не каждый день. При этом выбирают подлую тактику: обстреливают жилые кварталы утром, когда мирные жители спят.

К примеру, утром 12 июля россияне нанесли массированный удар по Николаеву. Они избивали по городу из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Также выпускали кассетные снаряды. Обстреляли лицей, больницу и частные дома. Пострадали 12 человек.

9 июля оккупанты выпустили по городу сразу 6 ракет С-300. К счастью, обошлось без жертв.

Утром 2 июля российские войска выпустили по Николаеву сразу 10 ракет. Они атаковали несколько объектов инфраструктуры, среди которых был порт.

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