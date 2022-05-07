В Николаеве раздаются взрывы

Российские убийцы продолжают атаковать Николаев. Сообщения о новых взрывах появились примерно в 23:00 7 мая.

Пока нет деталей об обстреле. Однако есть информация, что взрывы слышны в разных районах города.

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Россияне в течение этих суток не впервые атакуют Николаевщину. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты атаковали также примерно в 17:45. Он отметил, что в городе ищут, куда именно попала ракета.

Еще один обстрел

Россияне сегодня также обстреляли объекты критической инфраструктуры. Речь идет об офисном помещении Николаевоблэнерго. На момент атаки там находились 20 работников. Они остались невредимыми, но разрушениям подверглось здание. В ведомстве отметили, что в Николаеве во время этого не было воздушной тревоги.

К сожалению, противовоздушной обороне удалось сбить всего 1 ракету. Еще 4 улетели в ранее разрушенный мост.

Россияне "денацифицировали" библиотеку

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что вечером россияне обстреляли Корабельный район Николаева. Они повредили балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного дома, где живут люди. Также загорелась кровля библиотеки.

Огонь распространился по площади 20 квадратных метров. Уточняют информацию о пострадавших.

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