В Николаеве раздаются взрывы
Источник:Суспільне Миколаїв
Российские убийцы продолжают атаковать Николаев. Сообщения о новых взрывах появились примерно в 23:00 7 мая.
Пока нет деталей об обстреле. Однако есть информация, что взрывы слышны в разных районах города.
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Россияне в течение этих суток не впервые атакуют Николаевщину. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты атаковали также примерно в 17:45. Он отметил, что в городе ищут, куда именно попала ракета.
Еще один обстрел
Россияне сегодня также обстреляли объекты критической инфраструктуры. Речь идет об офисном помещении Николаевоблэнерго. На момент атаки там находились 20 работников. Они остались невредимыми, но разрушениям подверглось здание. В ведомстве отметили, что в Николаеве во время этого не было воздушной тревоги.
К сожалению, противовоздушной обороне удалось сбить всего 1 ракету. Еще 4 улетели в ранее разрушенный мост.
Россияне "денацифицировали" библиотеку
Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что вечером россияне обстреляли Корабельный район Николаева. Они повредили балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного дома, где живут люди. Также загорелась кровля библиотеки.
Огонь распространился по площади 20 квадратных метров. Уточняют информацию о пострадавших.
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Что происходит в Николаеве: последние новости
- В Николаеве почти 3 недели нет централизованного водоснабжения. Россияне разрушили водопровод, который размещается на временно оккупированной ими территории. Поэтому невозможно починить сеть.
- Город начал 6 мая наполнять резервуары в разных районах водой из реки Южный Буг. Жидкость сначала проходит очищение.
- Мэр сообщил, что с 9 мая вода появится по всему городу. Однако он подчеркнул, что ее нельзя пить и использовать для приготовления пищи. Это техническая вода для бытовых нужд.
- В Генштабе ВСУ отметили, что хоть оккупанты уходят из сел в окрестностях Николаевщины, но отступив снова их обстреливают.