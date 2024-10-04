В Николаеве прозвучали сильные взрывы

О том, что в Николаеве громко, сообщили корреспонденты 24 Канала. Рассказываем, что известно о взрывах в городе.

Вечером россияне запустили на Украину ракеты. А Воздушные силы пишут о первых "Шахедах", которые залетают в наше воздушное пространство.

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Что известно о взрывах в Николаеве сейчас

Взрывы в Николаеве. Подробности позже,

– написал городской голова Александр Сенкевич в 22:26.

Воздушные силы предупреждали, что на город летят ракеты. Мониторинговые каналы предположили, что оккупанты использовали две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, ведь над Крымом летали Су-57. Но в ВС не детализировали тип ракет.

В ряде областей тревога

В десять вечера Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Собственно, тревога начала распространяться по Югу Украины. Например, Запорожье обстреляли УАБами, о взрывах написал Иван Федоров.

Кроме этого, враг пускал ракеты в сторону Сумщины и Черниговщины.

Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

Важно! Если в вашем регионе прозвучали сирены – не пренебрегайте тревогой, пройдите в укрытие!