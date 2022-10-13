Многочисленные минно-взрывные травмы и переломы: как спасатели вытаскивали ребенка из-под завалов

При обстреле Николаева под завалами одного из домов оказался 11-летний мальчик, которого удалось спасти. У ребенка многочисленные минно-взрывные травмы и переломы.

Об этом рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. Спасательные работы на месте ракетных ударов продолжаются.

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Как спасали ребенка

Анна Замазеева отметила, что под вражеские обстрелы 13 октября попали Николаевский и Баштанский районы области. Также обстрелы зафиксированы на территории Широковской общины. Оккупанты разрушили или повредили много домов.

По состоянию на этот день в больницах области находится 521 пострадавший в результате российских обстрелов, среди которых и спасенный из-под завалов 11-летний мальчик.

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К сожалению, российская атака унесла жизнь одного человека, погибшего в результате разрушения здания челночной станции.

Обстрел Николаева 13 октября: главное

Источники в Николаевской ОВА сообщили, что россияне совершили массированный обстрел ночью, 13 октября, ориентировочно после 01:04. Враг выпустил 8 ракет типа С-300.



Известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека. Под завалами здания челночной станции может находиться еще один сотрудник. На местах атак врага продолжаются поисково-спасательные операции.

Остальные вражеские ракеты упали на открытую территорию.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждое проявление террора россиян, каждый ракетный удар будет наказан. Глава государства подчеркнул, что наказание не обойдет стороной российских преступников.

Стоит отметить, что Николаев является одним из украинских городов, регулярно обстреливаемых оккупантами, которые часто запускают ракеты С-300 в основном с временно оккупированной территории Херсонской области, из-за чего эти снаряды быстро долетают до целей, а это усложняет и почти делает невозможным работу противовоздушной обороны.

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