Про це розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Рятувальні роботи на місці ракетних ударів тривають.

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Як рятували дитину

Ганна Замазєєва зазначила, що під ворожі обстріли 13 жовтня потрапили Миколаївський та Баштанський райони області. Також обстріли зафіксовані на території Широківської громади. Окупанти зруйнували або пошкодили чммало будинків.

Станом на цей день у лікарнях області перебуває 521 постраждалий унаслідок російських обстрілів, серед яких і врятований з-під завалів 11-річний хлопчик.

Як рятувальники діставали з-під завалів у Миколаєві 11-річного хлопчика: дивіться відео

На жаль, російська атака забрала життя однієї людини, яка загинула внаслідок руйнування будівлі човникової станції.

Обстріл Миколаєва 13 жовтня: головне

Джерела в Миколаївській ОВА повідомили, що росіяни здійснили масований обстріл вночі, 13 жовтня, орієнтовно після 01:04. Ворог випустив 8 ракет типу С-300.



Відомо про влучання у низку цивільних об'єктів. Зокрема, у п'ятиповерховий житловий будинок. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами.

Унаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали двоє людей. Під завалами будівлі човникової станції може перебувати ще один співробітник. На місцях атак ворога тривають пошуково-рятувальні операції.

Інші ворожі ракети впали на відкриту територію.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен прояв терору росіян, кожен ракетний удар матиме покарання. Глава держави наголосив, що воно не омине російських злочинців.

Варто відзначити, що Миколаїв є одним із українських міст, яке регулярно обстрілюють окупанти, часто запускаючи ракети С-300 здебільшого з тимчасово окупованої території Херсонської області, через що ці снаряди швидко долітають до цілей, а це ускладнює і майже унеможливлює роботу протиповітряної оборони.

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