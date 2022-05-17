В Николаеве Россия убила уже около 100 человек: по меньшей мере 480 ранены

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и убивать мирных жителей.

Известно, что с 24 февраля от рук агрессора за период войны России против Украины в Николаеве погибли 96 человек. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Также он сказал, что около 480 человек были ранены, передает 24 канал.

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Это именно те люди, которые не военные. Это гражданские, пострадавшие в результате обстрелов на улице, у себя дома или на работе,

– сказал мэр города.

Враг обстреливает Николаев запретными снарядами

По словам Сенкевича, большинство людей получили ранения именно из-за кассетных снарядов. В частности, 38 человек погибли из-за ракетного удара по зданию облгосадминистрации. Тогда 36 человек погибли сразу, еще двое скончались в больнице.

99% бомбардировок Николаева производились с помощью кассетных боеприпасов. В частности, российские войска используют РСЗО "Смерч" и "Ураган". Еще несколько раз враг наносил удары крылатыми ракетами и более мощными снарядами, которые, в частности, и попали в здание областной госадминистрации.

Главная задача кассетных снарядов – убивать людей. Они не могут разрушить здания, но убивают людей,

– добавил Сенкевич.

Также городской голова Николаева сказал, что ракеты в город летят из Херсона, поэтому часто нет времени включить сирены воздушной тревоги, прежде чем снаряды разорвутся в небе над Николаевом.

Бои идут в 20-30 километрах от города

Сенкевич сообщил, что в начале войны Николаев был оцеплен на 2/3, но врага удалось отбросить с окрестностей. Сейчас под оккупацией Снегиревка и Александровка. Именно там, по словам городского головы, продолжаются артиллерийские бои, которые слышны в городе. Бои идут в 20-30 километрах от самого Николаева.

Последние обстрелы Николаева: главное

16 мая в 5 утра враг атаковал Николаев. В результате обстрелов вспыхнул пожар. Известно о травмированных, но, к счастью, никто не погиб.

16 мая российские войска обстреляли центральный район Николаева из реактивных систем залпового огня. Оккупанты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы, оказывающие неизбирательное действие. Не все кассетные бомбы, которыми атаковали город, сдетонировали.

15 мая российские оккупанты обстреляли жилые дома Березнеговатской общины в Николаевской области. Враг из артиллерии атаковал села Пришиб и Веселое Березнеговатской объединенной территориальной общины. В результате обстрелов в Пришибе погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения в Веселом.

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