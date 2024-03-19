В Николаеве прогримели взрывы

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В этом случае взрывы прогремели в Николаеве.

В Николаеве днем 19 марта слышали взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. Город уже не впервые находится под вражеским обстрелом за последние несколько дней.

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В городе прогремели взрывы

Тревогу в Николаевской области объявили в 17:02. А взрывы местные услышали уже в 17:19. Пока неизвестно, была ли это работа противовоздушной обороны, или попадание.

Перед этим Воздушные силы проинформировали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Мониторинговые каналы писали об угрозе использования баллистики на Юге. На днях враг активизировал использование этого вида оружия.

Детали устанавливаются. Подробности сообщат позже.

17 марта в городе дважды раздавались взрывы