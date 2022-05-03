В Николаеве слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Николаеве слышны взрывы – россияне обстреливают город. О взрывах сообщили местные корреспонденты.

В Николаеве раздаются взрывы. Местных жителей просят оставаться в укрытиях и не выходить до отбоя воздушной тревоги.

Важно Винница, Львов, Киев, Одесса, Днепропетровщина и Кировоградщина: по Украине раздаются взрывы

Россияне продолжают обстреливать мирные города, цинично нанося удары крылатыми ракетами. От обстрелов страдают инфраструктура и сотни граждан по всей стране.

Взрывы по всей стране

Во время тревоги 3 мая, которая охватила всю страну, во многих городах раздались взрывы.

По состоянию на 20:30 взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Кировоградской области и на Днепропетровщине. Взрывы прогремели почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги почти во всех областях Украины.

Информацию о взрывах уточняют. Следует следить за сообщениями местных администраций о взрывах и не паниковать.

Звуки взрывов в городах могли прозвучать и из-за работы ПВО. Например, в Виннице уже сообщили, что 2 крылатых ракеты оккупантов сбили силы противовоздушной обороны.

Однако, в любом случае, важно находиться в укрытиях, так как наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-либо ракета или ее обломки упадут на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударят оккупанты.

Последняя информация о прогремевших взрывах:

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за взрывов во Львове начались перебои со светом. По словам городского главы, подобные проблемы возникли в нескольких районах города.

Позже мэр уточнил, что российские ракеты повредили 2 подстанции, в результате чего перебои, собственно, и возникли.

Укрзализныця задержала поезда на подъезде ко Львову.

В Кировоградской области местные власти сообщают о ракетных ударах. Вражеская ракета прилетела на территорию Долинской общины.

Впервые за всю полномасштабную войну прилетело на территорию Закарпатья.

Воздушная тревога почти по всей стране продолжается.

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