У Миколаєві лунають вибухи. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях та не виходити до відбою повітряної тривоги.

Важливо Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста, цинічно наносячи удари крилатими ракетами. Від обстрілів страждає інфраструктура та сотні громадян по всій країні.

Вибухи по всій країні

Під час тривоги 3 травня, яка охопила всю країну, у багатьох містах пролунали вибухи.

Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині. вибухи пролунали майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги майже у всіх областях України.

Інформацію щодо вибухів уточнюють. Варто слідкувати за повідомленнями від місцевих адміністрацій щодо вибухів та не панікувати.

Звуки вибухів у містах могли пролунати і через роботу ППО. Наприклад, у Вінниці вже повідомили що 2 крилаті ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони.

Однак у будь-якому разі важливо перебувати в укриттях, адже наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки впадуть на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарять окупанти.

Остання інформація про вибухи, які пролунали:

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через вибухи у Львові почалися перебої зі світлом. За словами міського, такі проблеми виникли в кількох районах міста.

Пізніше мер уточнив, що російські ракети пошкодили 2 підстанції, унаслідок чого перебої власне і виникли.

Укрзалізниця затримала поїзди на під'їзді до Львова.

На Кіровоградщині місцева влада повідомляє про ракетні удари. Ворожа ракета прилетіла на територію Долинської громади.

Вперше за всю повномаштабну війну прилетіло на територію Закарпаття.

Повітряна тривога майже по всій країні досі триває.

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