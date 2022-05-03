У Миколаєві лунають вибухи. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях та не виходити до відбою повітряної тривоги.
Важливо Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи
Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста, цинічно наносячи удари крилатими ракетами. Від обстрілів страждає інфраструктура та сотні громадян по всій країні.
Вибухи по всій країні
Під час тривоги 3 травня, яка охопила всю країну, у багатьох містах пролунали вибухи.
Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині. вибухи пролунали майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги майже у всіх областях України.
Звуки вибухів у містах могли пролунати і через роботу ППО. Наприклад, у Вінниці вже повідомили що 2 крилаті ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони.
Однак у будь-якому разі важливо перебувати в укриттях, адже наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки впадуть на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарять окупанти.
Остання інформація про вибухи, які пролунали:
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через вибухи у Львові почалися перебої зі світлом. За словами міського, такі проблеми виникли в кількох районах міста.
- Пізніше мер уточнив, що російські ракети пошкодили 2 підстанції, унаслідок чого перебої власне і виникли.
- Укрзалізниця затримала поїзди на під'їзді до Львова.
- На Кіровоградщині місцева влада повідомляє про ракетні удари. Ворожа ракета прилетіла на територію Долинської громади.
- Вперше за всю повномаштабну війну прилетіло на територію Закарпаття.
- Повітряна тривога майже по всій країні досі триває.
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