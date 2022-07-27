В Николаеве слышны звуки взрывов: тревоги в городе не было

Жители Николаева 27 июля услышали звуки взрывов в городе. Однако воздушную тревогу не объявляли.

О громких звуках сообщили в 19:41, отбой тревоги был еще в 18:32. Официальных комментариев от военной администрации пока нет.

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Жителям города лучше оставаться в безопасном месте. Ни в коем случае нельзя фотографировать и публиковать в сеть фото взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Обстрелы Николаева

Оккупанты 26 июля нанесли массированный ракетный удар по Югу. В частности, на Николаевскую область выпустили 18 ракет. Не все снаряды попали в цель. Часть была сбита, а часть прилетела в критическую инфраструктуру и предприятия. Обошлось без жертв.

Вечером 23 июля и утром 24 враг снова обстрелял Николаев ракетами. Разрушены складские помещения, жилые дома, автомобили и несколько частных предприятий. Было по меньшей мере 5 раненых, среди них подросток.

Кстати, скоро Николаев на несколько дней закроют. В город нельзя будет въехать и выехать из него. Все для того, чтобы выловить коллаборантов.

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