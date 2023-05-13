В Николаеве один из прилетов был по хлебзаводу, другой – по детскому саду

Российская армия ночью обстреляла Николаев. Один из снарядов попал на территорию детсада, который только собирались открывать.

Было 2 попадания снарядов. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Один попал в ближайшее предприятие, другой – на территорию детского сада. Городской голова подчеркнул, что там нет никаких военных объектов. Садик только готовили к открытию.

Поврежденные дома

Из-за удара по детсаду несколько соседних домов получили повреждения. В квартирах выбило окна и двери. Кроме того, три человека получили ранения. Одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела возникли пожары на обоих объектах.

Однако спасатели оперативно потушили пожар в квартире жилого дома площадью 40 квадратных метров. Также потушили пожар на площади в 80 квадратных метров на предприятии.

Хлебзавод собирается выпекать хлеб

Руководитель хлебзавода, в который попали россияне, Алена Ракова, рассказала, что работники готовятся выпекать хлеб. Хотя спасатели еще не закончили разбирать завалы.

На предприятии уже возобновили электроснабжение, работают газовики. Она заверила, что николаевцы будут с хлебом, но просит следить за обновлением информации.