Було 2 попадання снарядів. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Один влучив у найближче підприємство, інший – на територію дитячого садка. Міський голова наголосив, там немає жодних військових об'єктів. Садочок тільки готували до відкриття.

Пошкоджені будинки

Через удар по дитсадку декілька сусідніх будинків зазнали пошкоджень. В квартирах повибивало вікна та двері. Крім того, троє людей зазнали поранення. Одного постраждалого госпіталізували.

Раніше повідомляли, що наслідок обстрілу виникли пожежі на обох об'єктах.

Однак рятувальники оперативно загасили пожежу у квартирі житлового будинку площею 40 квадратних метрів. Також загасили пожежу на площі 80 квадратних метрів на підприємстві.

Хлібзавод збирається випікати хліб

Керівниця хлібзаводу, у який влучили росіяни, Альона Ракова, розповіла, що працівники готуються випікати хліб. Хоча рятувальники ще не закінчили розбирати завали.

На підприємстві вже відновили електропостачання, працюють газовики. Вона запевнила, миколаївці будуть із хлібом, але просить слідкувати за оновленням інформації.