В Николаеве сообщают о взрывах

В Николаевской области слышались взрывы. По состоянию на 8.55, когда слышали взрывы, сигнала о воздушной тревоге не было, сообщает 24 канал.

О звуках взрывов в Николаеве сообщили местные жители в социальных сетях. По информации жителей, украинские бойцы бомбят оккупантов. Отметим, что официальных подтверждений пока не было.

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В оперативном командовании "Юг" сообщали, что в Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций.

Обстрелы из реактивных систем залпового огня "Смерч"

Там отметили, что активных наступательных действий в целях продвижения захватчиков в сторону Николаева не было. Однако за последние сутки российские войска совершили несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Россияне бьют по Николаеву из запрещенного оружия

Захватчики обстреливают Николаев системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Цель врага – нанести максимальное поражение, поэтому они бьют по жилым и промышленным кварталам. Следствием обстрелов является попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, промышленные объекты, а также частные дома.

Вчера, 4 мая, поздно вечером оккупанты ударили еще и в район зоопарка. В результате чего нанесено существенное поражение одной из местных школ. Пока информация о пострадавших уточняется.

Украинские войска сбили вражеский "Орлан-10"

Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" пытался разведать позиции украинской армии в Николаевской области. Однако зенитно-ракетные подразделения оперативно приземлили вражеский лазутчик.

Успехи ВСУ в Николаевской области

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения сил обороны юга Украины нанесли удары по около 130 вражеским целям. Захватчики потеряли много техники и личного состава. Украинские воины уничтожили 50 оккупантов и 11 единиц техники: 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 беспилотный летательный аппарат.

Какая ситуация в Николаевской области:

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