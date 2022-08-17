Россияне мощно обстреливают Николаев: взрывы слышны в разных районах

Ночью 17 августа в Николаеве слышны звуки взрывов. В области объявили воздушную тревогу. Также о взрывах сообщается и в Херсоне.

Сообщения о взрывах появились в 01:58. Несколько минут до этого начали раздаваться сирены. В 02:13 появилась информация о звуках взрывов в Херсоне.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что взрывы – мощные, их слышно в разных районах города. Он призывает местных оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Отдельно чиновник сообщил, что в Николаеве временно не работают линии 101 и 112. В случае необходимости следует звонить на городские номера:

(0512) 30 45 17

(0512) 30 45 18

Предыдущие обстрелы Николаева

Николаевскую область и областной центр в последние месяцы россияне обстреливают постоянно. К примеру, ночью, 15 августа, Николаев накрыли огнем. В результате повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

13 августа оккупанты в очередной раз ударили по домам и порту Николаева. По порту выпустили 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган". По жилым кварталам – шесть реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Один человек получил ранения.

Ни в коем случае нельзя публиковать в сети фото или видео взрывов и "прилетов", поскольку это лишь поможет врагу скорректировать огонь.

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