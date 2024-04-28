В Николаеве во время тревоги слышали взрывы
Источник:Александр Сенкевич
Около четырех часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы.
Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.
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Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации
Также Сенкевич подчеркнул, что власть сейчас выясняет ситуацию и что именно произошло. Перед тем тревогу объявили, как в Николаевской области, так и в Херсонской области. В Воздушных силах ВСУ прокомментировали, что именно в Николаевской области обнаружили новую группу дронов-камикадзе, которую враг запустил с Юга.
Почти сразу украинские защитники отметили, что российская тактическая авиация активна в южных регионах. Угроза – именно для прифронтовых областей. Пока неизвестно, что именно послужило причиной взрывов в областном центре.
Враг запустил ударные беспилотники
Отметим, что атаковать дронами-камикадзе враг начал еще с вечера 27 апреля. Тревогу объявляли в центральной и северной части Украины. Впоследствии "покраснели" и западные области. Тревога продолжалась несколько часов. Около 03:50 Воздушные силы сообщили об угрозе для Староконстантинова в Хмельницкой области. Местные телеграмм-каналы проинформировали о взрывах.
Что известно о последней атаке дронами-камикадзе
- Ночью 27 апреля поработали силы ПВО, сбивая "Шахеды", в Киевской области. Вот поэтому в области слышали взрывы.
- 26 апреля дронами враг атаковал Харьковщине. Попали по гражданскому автомобилю. Пострадали три человека, среди пострадавших– двое волонтеров.
- Днем ранее под ударом захватчиков оказались снова Харьковская область. Под циничный обстрел россиян попали спасатели.
- Они тушили пожар после предварительного прилета, когда враг ударил снова. Выехать из-под обстрела удалось на машине скорой помощи.
- 23 апреля дроны устроили ад в Одесской области: есть раненые. Разрушено более десяти квартир, а также магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.