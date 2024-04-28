В Николаеве во время тревоги слышали взрывы

Около четырех часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы.

Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.

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Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации

Также Сенкевич подчеркнул, что власть сейчас выясняет ситуацию и что именно произошло. Перед тем тревогу объявили, как в Николаевской области, так и в Херсонской области. В Воздушных силах ВСУ прокомментировали, что именно в Николаевской области обнаружили новую группу дронов-камикадзе, которую враг запустил с Юга.

Почти сразу украинские защитники отметили, что российская тактическая авиация активна в южных регионах. Угроза – именно для прифронтовых областей. Пока неизвестно, что именно послужило причиной взрывов в областном центре.

Враг запустил ударные беспилотники

Отметим, что атаковать дронами-камикадзе враг начал еще с вечера 27 апреля. Тревогу объявляли в центральной и северной части Украины. Впоследствии "покраснели" и западные области. Тревога продолжалась несколько часов. Около 03:50 Воздушные силы сообщили об угрозе для Староконстантинова в Хмельницкой области. Местные телеграмм-каналы проинформировали о взрывах.

Что известно о последней атаке дронами-камикадзе

Ночью 27 апреля поработали силы ПВО, сбивая "Шахеды", в Киевской области. Вот поэтому в области слышали взрывы.

26 апреля дронами враг атаковал Харьковщине. Попали по гражданскому автомобилю. Пострадали три человека, среди пострадавших– двое волонтеров.

Днем ранее под ударом захватчиков оказались снова Харьковская область. Под циничный обстрел россиян попали спасатели.

Они тушили пожар после предварительного прилета, когда враг ударил снова. Выехать из-под обстрела удалось на машине скорой помощи.

23 апреля дроны устроили ад в Одесской области: есть раненые. Разрушено более десяти квартир, а также магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Пока российские войска терроризировали Украину дронами и ракетами, не спалось и оккупированному Крыму. В соцсетях сообщили о взрывах в районе Джанкоя, Евпатории, Черноморского. Конечно, оккупанты поспешили отчитаться о сбитии всех ATACMS.