Остались только камни: в Николаеве взорвали обелиск "Братская могила"

В Николаеве неизвестные взорвали памятник "Скорбящей матери", который является частью мемориального комплекса "Братская могила 80-ти николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов".

От обелиска остались только камни, а на месте инцидента уже работают правоохранители, взрывотехники. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Мемориальный комплекс "Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма" расположен в Центральном городском кладбище, известном как Некрополь. Кроме подорванного памятника, к нему относится курган.

Кто и зачем это сделал, пока неизвестно. Однако, судя по фото и видео с места событий, восстановлению обелиск не подлежит, ведь от него почти ничего не осталось.

Неизвестные взорвали обелиск "Братская могила" / Фото Novosti-N

На последнем фото обелиск до взрыва.

Российские медиа пытаются манипулировать уничтожением достопримечательности

Как отметил начальник городского управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров, на фоне этих событий в сети распространяется ложная информация о том, что на самом деле памятник якобы назывался "Родина-Мать".

Памятник, который разрушен сегодня ночью, никогда не назывался "Родина-Мать", как это сейчас "разгоняется". Похоже на управляемую инфооперацию. Правильное и полное название "Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 гг.", (к этому мемориальному комплексу относится курган и памятник скорбящей матери),

– написал он.

По его словам, "единственный, кому может быть выгодно и уничтожение памятника, и "разгон" фальшивого названия – это российское инфопространство".

К слову, вчера в Одессе на скандальную статую Екатерины II надели колпак палача, активист также анонсировал демонтаж памятника. К руке императрицы неизвестные прикрепили удавку.

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