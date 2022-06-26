Об этом 26 июня сообщили в воздушном командовании "Юг". Вражеский беспилотник был ликвидирован утром.

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"Воины обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - написали в командовании.

Добавили, что в Украине высокой остается ракетная опасность и призвали не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Увеличили интенсивность атак

Россияне за 25 июня увеличили интенсивность обстрелов южных областей Украины почти в 1,5 раза. Они обороняются, но не создают новых ударных группировок. Оккупанты стремятся истощить украинских защитников ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами. В ответ россияне получили от авиации пять ударов по скоплению техники и живой силы.

"По нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух", – сообщило ОК "Юг".

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Неточное оружие россиян

Оккупанты 23 июня пытались разрушить телебашню на Николаевщине, но попали в туалет. Атаковали с территории временно оккупированной Херсонской области, применив "Точку-У".

Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионная речь в голове кафиров тесно сочетается с содержанием туалета,

– отметили украинские защитники.

Эвакуация из Николаева

В Николаеве появилась информация, что жителей призывают уезжать из города . Глава ОВА Виталий Ким возразил на это и сказал, что для эвакуации всех людей нет оснований.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что из-за обстрелов в городе погибли уже 111 человек. Кафиры продолжают атаковать жилые районы. Особенно активно для убийств и разрушений они используют снаряды кассетного типа.

Поэтому Сенкевич и призвал ехать из Николаева. Он призвал не возвращаться, пока военные не оттеснят россиян в Херсон или Крым.

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