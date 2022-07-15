Вражеский беспилотник собирал информацию о результатах обстрелов Николаева, но был сбит ВСУ

На Южнобужском направлении беспилотник врага проводил разведку, чтобы выяснить результаты обстрелов. Однако украинские защитники российскую птаху 15 июля успешно "приземлили".

В ОК "Юг" отметили, что ситуация на Южнобужском направлении – напряженная и динамичная. Однако ее полностью контролируют Силы обороны.

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Ночью и утром враг ударил ракетами по Николаеву

Ночью и утром 15 июля российские войска ударили по Николаеву. Из "Смерчей" оккупанты обстреляли предприятия, стадион, учебные заведения и жилые кварталы. Снаряды также попали по силикатному заводу и базам отдыха. Масштабные разрушения испытал и педагогический университет и университет кораблестроения.

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После этого враги запустили беспилотник, чтобы узнать последствия своих обстрелов. Однако выполнить вражеской "птахе" свою задачу не удалось, ее "приземлили" украинские защитники.

Вдоль линии фронта вспыхивают пожары

Украинские военные также говорят, что из-за многочисленных обстрелов врага вдоль всей линии фронта вспыхивают пожары. Горит сухая трава и поля с урожаем.

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Работа Воздушных сил ВСУ: последние новости

С начала полномасштабного вторжения России украинская авиация совершила 1 700 групповых вылетов. Целями были склады техники и боеприпасов, скопление живой силы противника и командные пункты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас украинское небо защищено настолько, насколько это возможно – с имеющимися средствами. Однако значительным усилением станет батарея зенитных ракет NASAMS.

Также официальный Киев не исключает, что будет вести переговоры по ЗРК PATRIOT.

Смотрите видео о преимуществах ЗРК NASAMS: