В Николаевской области в ДТП погиб старший лейтенант службы гражданской защиты Евгений Зинкевич

В Николаевской области в результате ДТП погиб старший лейтенант службы гражданской защиты Евгений Зинкевич. Инцидент произошел вечером 30 апреля вблизи села Калиновка.

В ГСЧС рассказали, что николаевские спасатели находятся в глубоком трауре из-за трагической гибели своего коллеги. Мужчине было всего 25 лет.

Читайте также В Тернополе автомобиль въехал в Архикафедральный Собор и разбил плащаницу

История Евгения Зинкевича

Евгений с 2014 года нес службу пожарным-спасателем. Впоследствии он стал командиром отделения, начальником караула, а с 2021 занимал должность заместителя начальника 4 государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сослуживцы рассказывают, что Евгений преданно служил делу, которое избрал по зову сердца – без страха боролся с огнем, ликвидировал последствия чрезвычайных событий и ситуаций, спасая человеческие жизни.

Николаевские спасатели подчеркивают, что мужчина был активным, жизнерадостным и светлым человеком. Он строил планы на жизнь, вдыхал каждое ее мгновение полной грудью, радовал своих близких, друзей и коллег.

Обратите внимание 2 осужденных ветеранов АТО, которых президент помиловал, погибли на войне – ОП

Коллектив Главного управления ГСЧС в Николаевской области разделяет с родными и близкими всю глубину невосполнимой потери. 24 канал также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Последние новости о работниках ГСЧС Украины: коротко

В Харькове огнеборцы 15 часов тушили масштабный пожар на складах, возникший в результате вражеских обстрелов в ночь на 30 апреля. Площадь возгорания составляла около 6 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

В Мариуполе оккупанты силой заставляют украинских чрезвычайников и коммунальщиков сотрудничать с ними. "Охоту" на специалистов украинских служб россияне осуществляют на временно оккупированных территориях Днепропетровской и Донецкой областей, в частности, в Никопольском и Мангушском районах.

Около 5 часов ГСЧСники ликвидировали пожар в Чугуеве, что в Харьковской области. Возгорание произошло 29 апреля в результате вражеской атаки по ангарам, хозяйственным зданиям и гаражам населенного пункта. Пожар охватил около 3 тысяч квадратных метров территории.

Заметьте – в Харькове просят гражданских оставаться в укрытиях в течение всего дня: смотрите видео