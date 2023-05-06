В Нижнем Новгороде взорвали авто с пропагандистом Прилепиным, – СМИ

В российском Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным. Предварительно известно, что водитель погиб.

Сам Прилепин выжил, но получил ранение. Известно, что пропагандист ехал в семью в Нижний Новгород. О подрыве сообщают российские ресурсы, передает 24 Канал.

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"Ауди", в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40. В машине они ехали вдвоем. Как утверждают россияне, взрывчатка была заложена под капот. Автомобиль после взрыва опрокинуло. Образовалась воронка под машиной диаметром около 1.5 метров и 0,7 метра глубиной.

Пишут, что в машине должна быть еще дочь Прилепина. Однако она вышла за несколько минут до взрыва.

Также в сети есть информация, что Прилепин возвращался из оккупированного Донбасса.

Прилепин в тяжелом состоянии

В телеграмм-каналах пишут, что ранение тяжелое. Соответственно, пропагандист находится в тяжелом состоянии. У него вроде бы раненые ноги.

Хотя губернатор Нижнеродской области Никитин уверяет, что Прилепин в порядке.

Сюрприз от "Атеша"

Партизанское движение "Атеш" рассказало, что охотилось на Прилепина с начала года. Теперь его "достали".

Прилепин возвращался в Нижний Новгород не сам, а с сюрпризом на дне автомобиля. Сюрприз сработал.

Еще в январе "Атеш" сообщал, что на Прилепина издан "заказ". Разослали более 5 тысяч СМС агентам и российским военным, чтобы найти и ликвидировать пропагадиста.