Ролик опубликовали в тиктоке и он уже собрал более 3,4 миллиона лайков. Об этом пишет 24 Канал.

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Подробности инцидента

В начале видео виден человек, который спит в вагоне, а грызун бегает возле его ботинок. Однако потом крыса вошла в азарт. Она залезла на обувь спящего и быстро пробрался вверх по его ноге. Пока мужчина спит и ничего не подозревает, грызун дошел до его шеи.

Когда крыса начала бегать по затылку, пассажир понял, что что-то происходит и проснулся. Когда понял, что происходит, соня спокойно встал. Крыса побежала дальше по вагону искать новые приключения.

Крыса в метро Нью-Йорка: курьезное видео

Реакция сети:

"Можно умереть от страха.";

"Он был удивительно спокоен. Я бы спрыгнул с поезда";

"Сплинтер ищет братву.";

"А может это Рататуй?";

"Вот бы я там визжала на весь вагон! Он такой спокойный.";

"Ну все, забирай теперь домой, она тебя выбрала.";

"Никогда не спи в метро. Никогда.";

"Моя душа покинула бы мое тело.";

В Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов

В сети распространяется еще одно курьезное видео из Южной Африки. Туристы отправились на пикник в заповеднике Ритспруит, во время которого к ним незаметно подкрался крокодил. Рептилия, по-видимому, очень проголодалась и украла холодильник с напитками.

Группа людей, увидев крокодила, сразу медленно отступила на безопасное расстояние до своей машины. Хищник схватил челюстью синий холодильник, быстро вернувшись к воде. Затем к нему присоединился еще один крокодил и вместе они стали разгребать содержимое коробки. Озадаченные люди снимали все на видео , а затем поделились своим приключением в сети.