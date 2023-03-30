Ролик опублікували у тіктоці і він вже зібрав більш ніж 3,4 мільйона вподобань. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також В окопі ЗСУ оселився бобер: бійці намагаються виселити "бойового" з окопу, але йому байдуже

Подробиці інциденту

На початку відео видно людину, яка спить у вагоні, а гризун бігає біля його черевиків. Проте потім щур увійшов в азарт. Він заліз на взуття сплячого і швидко пробрався вгору по його нозі. Поки чоловік спить та нічого не підозрює, гризун дійшов до його шиї.

Коли щур почав бігати по потилиці, пасажир зрозумів, що щось відбувається та прокинувся. Коли зрозумів, що відбувається, соньку спокійно встав. Натомість щур побіг далі по вагону шукати нових пригод.

Щур у метро Нью-Йорка: курйозне відео

Реакція мережі: