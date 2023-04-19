В Нью-Йорке под землю пошла многоуровневая парковка: есть жертвы, под завалами могут быть люди

В центре Нью-Йорка на Манхэттене обрушилась крытая парковка. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о нескольких пострадавших во время обрушения здания на Манхэттене. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции.

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Под завалами могут находиться люди

По его данным, на месте находятся спасатели. Также известно, что шесть человек получили ранения, их доставили в больницу. В пожарной службе уточнили, что завалившееся на Манхэттене здание было крытой парковкой.

"Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте обрушения парковки в нижней части Манхэттена, под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.

Многоуровневая парковка обрушилась, захватив с собой десятки машин. Свидетели сообщают, что перед обрушением слышали взрыв.

Под завалами могут быть люди.

Многоуровневая парковка обрушилась в одном из зданий в центре Нью-Йорка: видео

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