В Нью-Йорке под землю пошла многоуровневая парковка: есть жертвы, под завалами могут быть люди
Источник:СBS
В центре Нью-Йорка на Манхэттене обрушилась крытая парковка. К сожалению, есть жертвы и раненые.
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о нескольких пострадавших во время обрушения здания на Манхэттене. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции.
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Под завалами могут находиться люди
По его данным, на месте находятся спасатели. Также известно, что шесть человек получили ранения, их доставили в больницу. В пожарной службе уточнили, что завалившееся на Манхэттене здание было крытой парковкой.
"Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте обрушения парковки в нижней части Манхэттена, под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.
Многоуровневая парковка обрушилась, захватив с собой десятки машин. Свидетели сообщают, что перед обрушением слышали взрыв.
Под завалами могут быть люди.
Многоуровневая парковка обрушилась в одном из зданий в центре Нью-Йорка: видео
Что известно о жутком инциденте: смотрите фото
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