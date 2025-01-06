Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сколько удалось сбить

Ночью с 5 на 6 января враг запустил по Украине 128 дронов "Шахед" и имитаторов. Оккупанты применили в частности управляемые авиационные ракеты.

Силам обороны удалось сбить большинство вражеских воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Каковы результаты работы ПВО

Силы ПВО сбили обе запущенные ракеты X-59. Их запустили с юга.

Общие результаты работы сил ПВО:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59

79 БпЛА

Враг локально потерял 49 беспилотников-имитаторов (без негативных последствий).

Беспилотники сбивали в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

В отдельных областях сообщили о результатах работы местных сил ПВО. Так, именно в Николаевской области сбили 6 БПЛА, в Сумской – 12, в Черкасской – 10.

Военно-морские силы заявили о сбитии 4 "Шахедов".

Обломки сбитых вражеских беспилотников повредили здания предприятий, учреждений и частных домов на Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Предварительно без жертв и пострадавших.

В Черкасской области обломки упали на склад зерна. Также кое-где выбиты окна частных домов, в частности на Звенигородщине.

Воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.