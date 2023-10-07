"С днем хлопка": в Новой Каховке взорвали авто коллаборанта и "секретаря" путинской партии

Во временно оккупированной Новой Каховке утром 7 октября раздался мощный взрыв. Как оказалось, взорвали автомобиль местного коллаборанта, так называемого "секретаря" путинской партии "Единая Россия" Владимира Малова.

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ. По их данным, Малов в "крайне тяжелом состоянии", передает 24 Канал.

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Очередной коллаборант по пути на "концерт Кобзона"

Взрыв в Новой Каховке раздался около 09:30. Как оказалось, взорвали автомобиль коллаборанта и так называемого "исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения" путинской "Единой России" Владимира Малова.

Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 года рождения, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются,

– трагически сообщил так называемый "сенатор" от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Кремлевский прихвостень заявил, что подрыв автомобиля – это якобы "теракт, направленный против мирного населения". Кастюкевич также подчеркнул, что сейчас врачи борются за жизнь Малова и прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние.

Тем временем в партизанском движении "Атеш" подчеркнули, что Малов не воспользовался предложением, поэтому теперь – по пути на "концерт Кобзона". Другим же предателям на временно оккупированных территориях советуют прислушиваться к советам партизан.

"Ликвидация коллаборантов, которые пошли на службу к оккупантам, продолжается и будет только усиливаться. Призываем коллаборантов к сотрудничеству, пока есть время и такое предложение. Не все им успеют воспользоваться", – говорится в сообщении "Атеш".

Сколько украинцев стали коллаборантами

Аналитики идентифицировали 1 816 представителей оккупационных властей. Большинство из них, 1579, граждане Украины, которые стали коллаборантами.

Больше всего коллаборантов в социальных сферах или органах с достаточно узкими полномочиями. Там предатели руководят абсолютно всеми комитетами земельных ресурсов так называемой ДНР. Преимущественно коллаборанты пошли на работу в пенсионные фонды, управление соцстраха и соцзащиты – говорится около 97%. В целом украинские граждане возглавили более тысячи оккупационных муниципальных структур.