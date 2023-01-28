Ливни затопили самый большой город Новой Зеландии: сообщают о погибших и пропавших без вести

В Окленде, Новой Зеландии, сильные дожди и половодье. Крупнейший город страны объявил чрезвычайное положение и вынужден был закрыть свой аэропорт.

28 января власти заявили, что три человека погибли и по крайней мере один пропал без вести.

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В регионе объявили чрезвычайное положение, люди массово эвакуируются

В регионе объявили чрезвычайное положение. Премьер-министр США Крис Хипкинс прилетел в Окленд на военном самолете. Сейчас главная проблема – предоставить жилье пострадавшим жителям Окленда и обеспечить им услуги, в которых они нуждаются.

По данным метеорологических агентств, 27 января было самым дождливым днем, когда-либо зарегистрированным в Окленде – количество осадков, обычно выпадающих за все лето, выпало за один день. Вечером всего через три часа в некоторых местах выпало более 15 сантиметров дождя.

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Дождь перекрыл дороги, а вода хлынула в дома, около 3500 зданий остались без электричества. Сотни людей застряли в аэропорту Окленда – некоторые части терминала затопило, были остановлены все рейсы. Люди провели в аэропорту всю ночь и смогли выйти только утром.

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Что известно о погибших

Полиция сообщила, что обнаружила тело одного мужчины в затопленной водопропускной трубе, а другого на затопленной автостоянке. Третье тело обнаружили в разрушенном после смещения дома в пригороде Ремуэра. Также, по данным полиции, один человек пропал без вести после того, как его забрало паводковыми водами.

Видео, размещённое в сети, показало, что в некоторых местах вода по грудь. Всего за этот вечер экстренные службы спасли 126 человек.