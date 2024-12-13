"Не просто склад": стало известно, какой важный объект вспыхнул в Новосибирске

Ночью в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар, в результате чего сгорел один из важных стратегических объектов России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

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По его данным, сгорел российский склад, который был военным объектом.

Коваленко уточнил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

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Масштабы возгорания

Российские СМИ публикуют видео с места инцидента. Отмечают, что по данным российских спасателей, в результате пожара на складе "частично обвалилась крыша", а площадь возгорания – 5 тысяч квадратных метров.



Масштабный пожар на российском складе / Фото Скриншот с видео

Пропагандисты конечно, ничего не упомянули о важности объекта. Только указали, что здание, где произошел досадный инцидент, это склад с пластиковыми изделиями.

"Склад с пластиковыми изделиями горит в Новосибирске. Как сообщили в МЧС, частично обвалилась крыша, пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

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Украина атакует объекты в России

Украина активизировала свои военные операции, нацеленные на российские военные объекты, что является стратегией, направленной на противодействие российской агрессии и истощение ее военного потенциала.

Центральное место в этой инициативе занимают высокоточные боеприпасы, в частности, ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые имеют решающее значение для обеспечения точности и эффективности этих ударов.